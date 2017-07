Se venía apuntando en esta dirección desde hace varias semanas. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando el Manchester United ha confirmado el desembarco del centrocampista serbio Nemanja Matic. El futbolista de 28 años se suma a las filas del conjunto de Old Trafford desde el Chelsea de cara a las tres próximas temporadas, si bien la vinculación podría extenderse por un curso más.

El Chelsea se había mostrado inflexible en las negociaciones negándose en rotundo a facilitar su salida en dirección a la escuadra de José Mourinho, mostrándose mucho más receptivo a la posibilidad de cerrar su venta a la Juventus. Sin embargo, finalmente la decisión del propio futbolista ha sido clave y los de Stamford Bridge han dado su brazo a torcer… a cambio de 40 millones de libras (43 M€).

«Nemanja es un jugador del Manchester United y un jugador de José Mourinho. Él representa todo lo que yo quiero en un futbolista, lealtad, consistencia, ambición y juego de equipo. Quiero agradecerle su deseo de unirse a nosotros, porque si no hubiera sido imposible que estuviera aquí. Estoy seguro que nuestros jugadores y aficionados le adorarán. Una gran bienvenida a nuestro número 31», señaló José Mourinho.

El propio futbolista, por su parte, señaló que «Estoy muy contento de haberme unido al Manchester United. Volver a trabajar con José Mourinho nuevamente es una oportunidad que no podía dejar pasar. Me he divertido durante mi etapa en el Chelsea y quiero agradecer tanto al club como a los aficionados por su apoyo. No puedo esperar para unirme al resto de mis compañeros y empezar a trabajar con ellos».