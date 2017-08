Hasta la fecha con la carta de libertad después de haber finalizado precisamente su vinculación con el cuadro de Old Trafford el pasado 30 de junio, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic volverá a jugar en el Manchester United durante la recién comenzada temporada 2017-2018. Así lo ha confirmado precisamente el equipo inglés de forma oficial por medio de un comunicado publicado en su página web.

De este modo, y después de un destacado curso pasado en el que sumó 28 goles en los 46 partidos oficiales que disputó con la escuadra de José Mourinho, el delantero de 35 años (actualmente recuperándose de una lesión sufrida meses atrás) firma un contrato por una temporada y portará la camiseta número «10» que deja Wayne Rooney.

«Estamos encantados. Zlatan está camino de su recuperación y estamos contentos por la ambición y experiencia que nos aporta. Después de su contribución durante la pasada temporada hemos sido pacientes esperando su regreso. No tengo dudas que él será muy importante en la segunda mitad de temporada», destaca al respecto de su llegada el técnico José Mourinho.

El veterano delantero, por su parte, señaló que «Vengo a terminar lo que empecé. Tanto mi intención como la del club era la de continuar. No puedo esperar a volver a pisar el césped de Old Trafford, pero se que debo tomarme mi tiempo y estar preparado. He estado trabajando muy duro y continuaré haciéndolo para regresar a los terrenos de juego en la mejor condición posible».