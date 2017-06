Ayer ya se daba por hecho en la prensa inglesa e incluso la BBC lo daba por cerrado. Hoy ya es oficial. Y es que el veterano delantero sueco Zlatan Ibrahimovic no seguirá defendiendo los colores del Manchester United. Lesionado de gravedad en la recta final del pasado curso, el ariete no volverá a enfundarse la elástica del conjunto de Old Trafford.

Llegado el pasado verano desde el Paris Saint Germain con la carta de libertad bajo el brazo después de haberse convertido en el máximo goleador de la historia del conjunto francés con el que acababa contrato, el gigante nórdico de 35 años ha protagonizado una temporada sensacional.

Autor de 28 goles y 10 goles en los 46 partidos oficiales que ha disputado, el que también fuera jugador de FC Barcelona, Inter de Milán, AC Milan o Juventus, deshojará ahora la margarita de su futuro. Pese a su edad y encontrarse lesionado, no cabe duda que el sueco tendrá un buen número de opciones con vistas a continuar su carrera profesional. Todo apunta, de cualquier modo a una MLS que sueña con él desde hace tiempo.

El Manchester United, por su parte, centrará ahora sus esfuerzos en Álvaro Morata. Después de mostrar al Real Madrid su deseo de cambiar de aires y llegar a un acuerdo con los de Old Trafford, resta que el conjunto inglés alcance un acuerdo con la entidad presidida por Florentino Pérez, que tasa al delantero en 90 M€.