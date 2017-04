La Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) ha desvelado el su once ideal para la temporada 2016-2017 de la Premier League. Se trata de un equipo tipo que evidentemente cuenta con varios jugadores del Chelsea, actual líder de la clasificación. Así, cuatro son las piezas de los de Londres que forman parte de este equipo, como son los casos de David Luiz, Gary Cahill, Eden Hazard y N’Golo Kanté.

Su perseguidor en la tabla, los también londinenses del Tottenham, también cuenta con cuatro jugadores en este equipo ideal: Kyle Walker, Danny Rose, Dele Alli et Harry Kane. A estos ocho jugadores hay que sumar al guardameta español del Manchester United David de Gea, el centrocampista del Liverpool Sadio Mané y el delantero del Everton Romelu Lukaku, autor de 24 goles este curso.

David De Gea (Manchester United) - Kyle Walker (Tottenham), David Luiz (Chelsea), Gary Cahill (Chelsea), Danny Rose (Tottenham) - Sadio Mané (Liverpool), Dele Alli (Tottenham), N’Golo Kanté (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea) - Romelu Lukaku (Everton), Harry Kane (Tottenham)

