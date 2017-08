Vuelven a vincularse las informaciones que vinculan a Gareth Bale y el Manchester United. Y el encargarlo de disparar las especulaciones ha sido el propio entrenador de los diablos rojos José Mourinho. Así, con motivo de la previa del encuentro que mañana enfrentará a los de Old Trafford con el Real Madrid, el entrenador portugués ha sido muy claro su posición.

«Si Bale juega mañana es una señal evidente de que sus planes son seguir en el Real Madrid. Si no juega, me pelearé con otros que lo quieran. Si Bale estuviera en la puerta de salida, yo le esperaría al otro lado y me pelearía con otros entrenadores por él». Así de claro fue el técnico luso al ser consultado acerca de posibilidad de fortalecer su plantilla con los servicios del futbolista galés cuyo fichaje ya solicitó para el Real Madrid un año antes de producirse y a cuya puerta llamó también el pasado verano, en este caso para que le acompañara en su primera temporada en el Manchester United.

Pese a la complicada temporada pasada protagonizada por Gareth Bale, debido en gran medida a los problemas físicos que le acompañaron prácticamente durante todo el curso, el interés de José Mourinho en el futbolista sigue latente. Tanto es así que otro de los fichajes que parecía cantado –como es el caso del balcánico Ivan Perisic desde el Inter de Milán- se ha visto frenado a la vista de lo que pueda ocurrir con el exfutbolista del Tottenham. No cabe duda que habrá que estar muy atentos a esta posibilidad en las casi cuatro semanas que restan de mercado.