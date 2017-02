«Mi contrato finaliza en tres años. Por ahora estoy contento en el club, quiero dar lo mejor los últimos meses que quedan y ayudar el equipo. Después, el club decidirá si tengo lugar o no, yo me quiero quedar». Tras el último choque liguero, en el que apenas tuvo tiempo de acumular 8 minutos de juego, el argentino Sergio Agüero dejó caer que si la actual situación se perpetúa, su cambio de aires podría llegar a convertirse en una posibilidad muy real.

El ariete ya había vivido un par de episodios de suplencia a lo largo del curso, pero ha sido a raíz del imponente desembarco del brasileño Gabriel Jesus (autor de tres goles en los cuatro partidos que ha disputado) cuando su presencia en el banquillo se ha vuelto una peligrosa costumbre (no ha sido titular en los tres últimos choques). «Entiendo que no debe ser fácil para Agüero quedarse en el banquillo. Pero eso no quita que sea uno de los jugadores más importantes del equipo. He decidido seguir con los mismos tres atacantes porqué venían jugando bien. Es muy duro para mí dejar fuera a jugadores como Agüero o Bravo», reconoció el propio técnico del Manchester City, Pep Guardiola, al término del citado choque ante el Swansea City (2-1 para los skyblues, con doblete del canarinho).

Evidentemente, este nuevo e inesperado escenario ha servido para que muchos medios recuperen el ya clásico rumor que vincula al jugador con uno de los grandes clubes del continente, el Real Madrid. Los blancos persiguen el fichaje del Kun desde que éste militaba en el Atlético de Madrid y aunque ya parecían haber arrinconado la posibilidad de reclutarle, lo cierto es que podrían toparse con una excelente ocasión para plantear una nueva ofensiva.

Eso sí, en las islas, diarios como el Daily Star añaden que los de Concha Espina no son los únicos que podrían sacar partido de estas circunstancias. De hecho, el rotativo señala que el Chelsea le considera un excelente recambio para Diego Costa y que hasta el propio Atlético estaría dispuesto a valorar su regreso al Vicente Calderón.