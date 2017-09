Aunque el mercado cerró sus puertas hace un par de semanas, el chileno Alexis Sánchez sigue dando pie a infinidad de rumores. La mayoría de ellos tienen como protagonista al Manchester City, pero existen otros en los que cobra fuerza el nombre de otro gran equipo europeo, el Real Madrid.

De hecho, una información que hoy publica el Daily Mirror señala que el deseo de reclutar a un delantero que pueda competir con Karim Benzema y tape el hueco dejado por Álvaro Morata ha llevado a los blancos a interesarse por la situación del Niño Maravilla, un futbolista que siempre ha resultado del agrado de Florentino Pérez.

Los de Chamartín creen que por el hecho de acabar contrato en junio de 2018, el atacante podría estar disponible en enero a un precio razonable y que, en el peor de los casos, siempre se podría afrontar su contratación a coste cero al término de la presente temporada.

Aunque el atractivo de un club como el merengue resulta evidente, lo cierto es que el citado rotativo añade que el chileno no está muy interesado en regresar a España y que, puestos a elegir, prefiere comprometerse con los skyblues para así poder compartir nuevamente vestuario con Pep Guardiola y poder luchar con verdaderas garantías por la Premier League.

