El Manchester United ha presentado su tercera equipación de cara a la siguiente temporada. En ella destaca el detalle de que ha sido diseñada por un aficionado del conjunto inglés. A través de un concurso lanzado por Adidas, los aficionados podían diseñar sus propias camsietas. El ganador ha sido Aniello Carotenuto.

De esta manera, vuelve el color gris a una equipación del Manchester United, algo que no se veía desde el año 1996. Destaca además el estampado que representa la ’Santa Trinidad’, la famosa estatua que se puede encontrar en las inmediaciones de Old Trafford. En dicha estatua están representadas tres leyendas del club: Sir Bobby Charlton, George Best y Denis Law, conmemorando tiempos dorados del conjunto inglés.