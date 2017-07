Ya de regreso a la Premier League después de apenas una temporada en la división de plata del fútbol inglés, el Newcastle de Rafa Benítez cuenta con hasta cuatro jugadores españoles en su plantilla. Así, el centrocampista Mikel Merino ha sido el último en sumarse a un proyecto del que también forman parte Jesús Gámez, Javier Manquillo y Ayoze Pérez.

Pero los planes del entrenador madrileño pasan por seguir incrementando la nómina de futbolistas nacidos en nuestro país que juegan en las urracas. Tal y como destaca la información publicada por el diario inglés Mirror, el Newcastle ha puesto en el punto de mira al extremo del Real Madrid, Lucas Vázquez.

De vuelta al Santiago Bernabéu en 2015 por petición expresa precisamente de Rafa Benítez por su buen rendimiento en el Espanyol, el jugador ha mostrado un buen rendimiento en el campeón de Europa cada vez que ha disfrutado de minutos. Sin embargo, la dura competencia con la que cuenta en la plantilla de Zinedine Zidaneno le ha permitido disfrutar de toda la continuidad de la que hubiera deseado. Clara muestra es lo que sucedió en la última final de Campeones, donde ni siquiera formó parte de la convocatoria final.

El Newcastle quiere aprovechar esta situación con vistas a intentar acercar este fichaje durante el presente mercado estival. No cabe duda que la llegada de Kylian Mbappé (o no) al Santiago Bernabéu será clave en que esta posibilidad pueda concretarse, pues desde el Real Madrid no se cierra la puerta de salida del futbolista de forma definitiva.