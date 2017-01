Parece que el futuro de Gerard Deulofeu, al menos el inmediato, pasa por enrolarse en las filas de un AC Milan que ha insistido mucho en su fichaje hasta conseguirlo. Porque como ha comunicado el club italiano, el jugador del Everton va a desembarcar en la escuadra rossonera cedido hasta junio.

Con 13 encuentros jugados esta campaña el español decide buscar un cambio de aires para tener más minutos de los que le ofrece Ronald Koeman en Goodison Park. Así que será el nuevo refuerzo del club lombardo para fortalecer su potencial ofensivo.

Su cesión costará 500.000 € y tendrán los milanistas una opción de compra de 18 M€ por él, que podrán hacer efectiva al final del presente ejercicio. Deulofeu tendrá de este modo una nueva oportunidad, en este caso en Italia, de demostrar su valía, ya que el que fuera la gran joya del FC Barcelona ha visto cómo su carrera se estancaba.

Gerard Deulofeu in prestito secco fino al 30/06/2017@gerardeulofeu joins #ACMilan on a loan deal until 30/06/2017#welcomeDeulofeu pic.twitter.com/PbC17PzqC6

— AC Milan (@acmilan) 20 de enero de 2017