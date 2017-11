Dries Mertens es uno de los referentes del Nápoles, porque sus goles (13 en 20 partidos) han sido en esta temporada de gran ayuda para su club. Y ya el curso pasado se convirtió en una de las figuras del Calcio, lo que provocó que protagonizara muchos rumores del interés de diversos clubes, y que el equipo italiano reaccionara para renovar su contrato.

Todo esto lo ha relatado el jugador en una entrevista que hoy publica Het Laatste Nieuws, en la que confirma que su cláusula de rescisión es de 28 M€: «Es cierto, lo negociamos este verano. El invierno pasado recibí una oferta de China: habría ganado una suma increíble. Pero el Nápoles no quería que me fuera, y yo quería quedarme. Entonces nada salió de eso».

Por ese motivo ha sido cuestionado acerca de su futuro. «¿Pero qué pasaría si una oferta como esa volviera a llegar? Es por eso que quería una cláusula de rescisión en mi nuevo contrato. Es cierto que 28 M€ no son mucho para un club chino, y también es una suma decente para el Nápoles. Al menos, lo era hasta que Neymar fue a PSG, porque ahora la gente trata 28 M€ como si no fuera nada. ¡Me he convertido en una ganga! ¿Dónde encuentras un jugador que anota 28 goles de la Serie A y cuesta 28 M€? En ninguna parte, ¿verdad? Negocié bien», explica el belga.

Aunque por otro lado no cierra la puerta a seguir en el combinado del Stadio San Paolo: «Los últimos 12 meses han sido una locura. Es importante ser feliz. Sé que no seré mucho mejor de lo que ya soy… Sé que no soy un Leo Messi o un Cristiano Ronaldo. No me veo como un jugador de clase mundial. El juego del Nápoles es perfecto para mí. Siempre conseguiré objetivos aquí».

Aunque seguramente la revelación más sorprenente es la que ha hecho sobre el FC Barcelona: «El Barça ha pagado 100 M€ para jugadores que valían la mitad. A veces pienso: ¿y si ahora estuviese en el Barcelona? Si miras quien jugó en la izquierda en los últimos meses... Igual podría hacerlo yo también».