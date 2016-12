Aunque los últimos buenos resultados que se han obtenido han comenzado a generar cierta ilusión entre los aficionados lombardos, el Inter de Milán aún necesita de una serie de mejoras si quiere encontrarse en disposición de luchar por títulos. Así, desde hace semanas se habla de posibles incorporaciones que podrían llegar aprovechando la apertura del próximo mercado invernal del mes de enero.

Desde la prensa transalpina se especula con una inversión de 100 M€ en nuevos jugadores, algo sobre lo que fue consultado el propio entrenador Stefano Pioli. Así, el técnico reconoció en una entrevista a la Gazzetta dello Sport que «Preferiría fichar tres jugadores de 30 M€ cada uno que uno solo de 100 M€». Estas declaraciones han sido tomadas al pie de la letra por algunos diarios que incluso hablan de las que son las apuestas de Pioli.

Clara muestra es la información publicada por CalcioMercato, fuente que señala al brasileño del Paris Saint Germain Marquinhos como primer nombre propio a seguir. Apuesta de presente y futuro por parte del campeón francés, no cabe duda que su salida de la capital gala se antoja complicada, por lo que no se descartan otras alternativas como Acerbi (Sassuolo) o el sueco del Benfica Victor Lindelöf, por el que también se ha posicionado el Manchester United. En lo que a la medular se refiere, el gran nombre propio es el del argentino Lucas Biglia. El internacional albiceleste, que sigue sin renovar el contrato que le une con la Lazio, no vería con malos ojos un posible cambio de aires, si bien la escuadra celeste exigirá una notable cantidad para permitir el adiós.

En último término se encuentra el ataque. Y es precisamente aquí donde aparece Domenico Berardi, futbolista del Sassuolo que es un habitual en la agenda nerazzurra y ya estuvo vinculado el pasado verano. En el horizonte también aparece Federico Bernardeschi (Fiorentina) en forma de alternativa.