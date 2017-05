Hay equipos que ganan títulos sorprendiendo, otros necesitan de finales épicos para lograrlo. Y hay otros a los que se les va poniendo cara de campeón desde poco antes del final de una competición. Lo vimos hace dos años con el FC Barcelona del Triplete, o hace tres con el Real Madrid que levantó la Décima en Lisboa. En semifinales dieron exhibiciones de su potencial, de sus grandes armas y argumentos para conquistar en este caso la Liga de Campeones. Y es lo que acaba de hacer la Juventus de Turín en estos dos partidos ante un más que aseado Mónaco. Ojo que no nos engañe el nombre ni el resultado final porque los de Leonardo Jardim han sido un rival más que digno, que ha demostrado por qué ha llegado a semifinales y está a punto de ganar la Ligue 1 francesa.

Hoy, seguramente arrepentido por algunos errores de hace seis días, el entrenador luso ha decidido hacer cambios importantes. Ha sacrificado a Fabinho y Thomas Lemar, y en el último momento Benjamin Mendy ha entrado en la alineación para suplir a Dirar. Con estas sorpresas lo que han conseguido los monegascos es inquietar durante los primeros 10-15 minutos a su rival, que pese a tener ocasiones en contra se ha mostrado seguro y fiable. Como solamente un equipo que llevaba más de 600 minutos imbatido sabe estar. El Mónaco se mostraba con ganas, intentando marcar ese primer gol que inquietara a la Juventus. Kylian Mbappé siempre aportaba detalles de calidad y generaba peligro (todo lo hace bien este joven). Pero los minutos iban pasando y con ellos los piamonteses se asentaban en su juego seguro, fiable. Esperaban robar y salir a la contra por medio de Mario Mandzukic o un activo Gonzalo Higuaín, que siempre lo buscaba con desmarques al espacio. De hecho tuvieron ambos las mejores ocasiones en ese tramo. Curiosamente comenzó a mejorar la vecchia signora al poco de retirarse lesionado Sami Khedira, que dejaba su sitio a Claudio Marchisio sin apenas haber podido participar en esta semifinal. Como decíamos, en ese tramo las mejores ocasiones fueron de la Juventus, hasta que llegó el primer gol.

Un centro sensacional de Dani Alves (el mejor hombre de la eliminatoria) para Mario Mandzukic, culminaba una contra muy bien ejecutada por los de Massimiliano Allegri. Tras un saque de esquina, Buffon jugaba rápido el balón para un veloz Alex Sandro. Paulo Dybala tuvo la valentía y genialidad necesarias para dar la pausa y el toque preciso, el brasileño centraba como en sus mejores tiempos, y Mario Mandzukic marcaba gol en segunda instancia. Un gol que define perfectamente lo que es la Juventus: orden defensivo, potencia física, velocidad, calidad técnica (especialmente destacable Paulo Dybala en este apartado: una estrella a punto de consagrarse) y acierto goleador. De hecho en la ida el Mónaco aseguraba que la diferencia había sido el acierto de cara a portería rival. Esta vez la Juventus tuvo ocasiones más claras en la primera parte, ya que Danijel Subasic detuvo hasta tres mano a mano a Dybala, Higuaín y Mandzukic. Aunque es justo decir que los del Principado merecieron hasta ese momento en la eliminatoria al menos un gol. En ese acto Buffon y Chiellini (este último con una acción espectacular) lo evitaron. El que si llegó antes del descanso fue el 2-0 de Dani Alves. Subasic, hasta entonces impecable, erró en un saque de esquina y el brasileño marcó con una volea espectacular con la que culminaba una primera mitad sublime, partícipe de los 4 goles de la Juventus hasta ese momento.

El Mónaco calienta el partido

Con ese 2-0 ya el Mónaco necesitaba nada menos que 4 goles para poder estar en Cardiff. Todo ello en 45 minutos, tarea imposible ante un equipo que no encajaba un gol en Liga de Campeones desde hace meses. La Juventus salió del descanso convencida de su presencia en la gran final, y fruto de esa confianza dominaron los italianos el inicio de ese segundo acto, que pintaba en goleada. Pero otra vez Subasic volvió a ser decisivo, de forma que evitó un gol cantado. Tan confiado se vio Massimiliano Allegri de la victoria que quitó a Paulo Dybala. Comenzaba a reservar efectivos para lo que se avecina. Pero el Mónaco no quería resignarse y fruto de esa insistencia, personificada en Bernardo Silva y en un gran Kylian Mbappé, llegó el gol que al fin rompía la imbatibilidad de los bianconeri.

Como no podría ser de otro modo, fue el joven talento francés el que rompía con ese record de Gianluigi Buffon, que se ha elevado sobre los 600 minutos. No es el record absoluto de la Champions pero un gran índice para saber cómo se las gasta el campeón de Italia. En ese momento el Mónaco comenzó a calentar el partido y no solamente por el gol, que podría poner algo de picante a lo que quedaba de eliminatoria. Y es que los de Leonardo Jardim mostraron una cara que no habíamos visto: la de la impotencia. Sirva como ejemplo la brutal entrada de Glik sobre Higuaín. Terrorífica, pero no fue la única. Esto volvió áspero y feo un partido que en el primer acto nos dejó grandes minutos de fútbol, como en la ida. El Mónaco se perdió en esa faceta fea del juego, interrumpiendo demasiado el partido y olvidándose de lo que mejor sabe hacer: jugar.

El caso es que la Juventus ya estaba en la final desde hacía muchos minutos, desde la ida probablemente. Y ha sido de forma merecida. Los de Massimiliano Allegri son una escuadra trabajada, con grandes estrellas, que ha sabido sobreponerse a la pérdida de piezas clave hace dos años, en la final de Berlín. Pirlo, Pogba, Arturo Vidal, Carlos Tévez o Álvaro Morata no están. Pero sí un equipo mejor, más trabajado, que defiende mejor y que sabe claramente a lo que juega. Un serio candidato al Triplete y un rival temible para la escuadra española que se enfrente a él dentro de poco menos de un mes. Por otro lado, acaba aquí el camino del Mónaco, que nos ha dejado grandes momentos de fútbol en esta Liga de Campeones y una serie de figuras hasta ahora desconocidas que van a ser los grandes animadores del mercado estival.