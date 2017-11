Séptimo clasificado en la tabla de la Serie A e incluso fuera de los puestos que dan acceso a competición europea con vistas al próximo curso, varias son las críticas que ha venido recibiendo el AC Milan durante la presente campaña. De este modo, pese a la millonaria inversión realizada durante el pasado verano en nuevas caras, los resultados están muy alejados de los esperados.

La alarmante situación en la que actualmente se encuentra el equipo lombardo ha terminado por traducirse en la destitución de su hasta ahora técnico Vincenzo Montella, en torno a cuya salida se venía especulando desde hace semanas. De este modo, y según se ha confirmado oficialmente, la destitución del entrenador ya es un hecho.

Tal y como ha informado el propio equipo transalpino por medio de un comunicado oficial, el relevo en el banquillo de San Siro será todo un histórico en la historia del club. Concretamente, se trata de Gennaro Gattuso, que hasta la fecha estaba al frente del equipo Primavera y ahora tendrá la complicada labor de llevar a buen puerto la nave del primer equipo.

#ACMilan announce to have parted ways with @VMontella. Management of the first team is entrusted to Gennaro Gattuso, who leaves his position as Primavera coach and to whom we wish the best of luck

— AC Milan (@acmilan) 27 de noviembre de 2017