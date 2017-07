Sin duda alguna el AC Milan está siendo la escuadra de toda Europa que más y mejor se está moviendo en este mercado estival de fichajes. Con diferencia. Al fin el cuadro rossonero va cerrando incorporaciones ilusionantes de hombres que hacen pensar que el equipo de Vincenzo Montella al fin será competitivo al más alto nivel.

En este caso nos ocupa el fichaje de uno de los jugadores más cotizados de Italia, al menos si tenemos en cuenta el gran número de rumores que ha protagonizado recientemente. Nos referimos a Lucas Biglia, mediocentro de 31 años de la Lazio, que la temporada pasada jugó un total de 35 partidos.

El argentino era el gran referente en la medular del cuadro biancocelesti, un futbolista que marcaba el ritmo de juego de este combinado italiano. Ahora su reto será hacer lo mismo en el proyecto del club de San Siro, que necesitaba desde hacía tiempo a un jugador con su calidad y visión de juego.

Aunque los detalles de la operación no se han confirmado oficialmente por el momento, el AC Milan desembolsará 17 M€ por el hasta ahora jugador de la Lazio, cantidad que podría elevarse en 3 M€ dependiendo de distintas variables.

Here's a first glimpse of Lucas Biglia in Milan

Le prime immagini di Lucas Biglia a Milano pic.twitter.com/VgSwDFURA8

— AC Milan (@acmilan) 15 de julio de 2017