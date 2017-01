El Real Madrid ya tiene un ojo en el próximo mercado estival. Coincidiendo con la decisión del TAS que le permitirá esquivar la sanción FIFA y podrá sumar nuevas piezas el próximo verano, varios son los nombres propios que han aparecido en escena en forma de posibles incorporaciones para el cuadro de Chamartín.

Una de las posibilidades que viene sonando con más fuerza es la que tiene como protagonista al joven argentino Paulo Dybala. Convertido en pilar de la Juventus desde su desembarco hace apenas un año y medio, la Vecchia Signora prefirió apostar por la venta de Paul Pogba el pasado verano para seguir contando con él en sus filas, clara muestra de la confianza que se tiene en la precoz estrella por parte de la dirección deportiva bianconera.

Mientras el campeón de la Serie A trabaja en una renovación que evite la injerencia tanto de los blancos como del FC Barcelona (otro de los interesados en el futbolista), desde las páginas del tabloide inglés The Sun se especula con una oferta espectacular por parte del Real Madrid. Y es que esta fuente señala que la entidad presidida por Florentino Pérez ha puesto sobre la mesa la friolera de 77 millones de libras (90,5 M€) y los servicios del delantero Álvaro Morata, quien ya defendió durante dos temporadas los colores de la Juventus.

La respuesta por parte del campeón de la Serie A no ha sido otra que la de solicitar la inclusión de Toni Kroos o Luka Modric en la operación, algo que el Real Madrid ha rechazado de plano. No cabe duda que, independientemente de la renovación o no de Paulo Dybala, su nombre se convertirá en uno de los recurrentes durante el próximo verano.