«Su trayectoria ha sido espectacular. Ha pasado 10 años fantásticos en el club. Lo que pase el próximo año no te puedo decir. Pepe no va a estar mañana porque todavía se resiente de su lesión en las costillas. No está bien del todo para jugar. No voy a arriesgar». Así hablaba en rueda de prensa hoy Zinedine Zidane sobre Pepe, confirmando que mañana no podría despedirse del Santiago Bernabéu.

A pesar de que no ha habido ningún anuncio oficial sobre el futuro del central, las palabras del entrenador galo sonaban al comienzo de una despedida del Real Madrid. Y si hace unos días se lo colocaba en el PSG, parece que en las últimas horas la hipótesis de que se marche a Italia cobra fuerza.

De manera que el jugador de 34 años estaría ya a un paso de cambiar de aires y enrolarse en las filas del Inter de Milán. Primero desde Marca han apuntado que ya ha elegido el Calcio, y desde el país transalpino Sky Sports daba hace unos minutos el nombre de la escuadra que lo acogería.

El combinado lombardo, que está bajo la dirección del grupo chino Suning, está a un paso de atar a este central, con el que las negociaciones están muy avanzadas. De manera que todo indica que pronto podría sellarse el acuerdo para que los italianos fichen a este defensa que queda libre en mes y medio.