Complicada temporada la que está viviendo Gareth Bale en el Real Madrid. Llegado como uno de los fichajes más importantes de la historia blanca merced a los 90 M€ que se invirtieron en su incorporación desde el Tottenham, el extremo galés está viviendo un curso marcado por unos problemas físicos que no le han sido ajenos desde su desembarco en Chamartín pero que cada vez son más frecuentes.

Y es que, desde su llegada al Real Madrid en verano de 2013 el extremo de Gales ha sufrido la friolera de 17 lesiones. Echando un vistazo a sus ausencias en estas prácticamente cuatro temporadas, el futbolista se ha perdido nada menos que 60 partidos de los 221 que ha disputado el Real Madrid. Estas cifras se hace aún más alarmantes tomando como referencia los dos últimos curso. Y es que de los 105 encuentros de los merengues, el ex del Tottenham no ha jugado en 40 oportunidades. Estas cifras se verán incluso incrementadas de aquí a final de temporada, pues después de confirmarse la semana pasada su lesión en el sóleo conocemos que no jugará los dos choques de semifinales de Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid y el de Liga ante el Granada. Además, es seria duda ante Sevilla, Celta y Málaga también en la competición doméstica.

Evidentemente, estas lesiones, así como el necesario tiempo de adaptación después de la recuperación, se han visto reflejados en sus registros. De este modo, la mejor temporada del extremo con la elástica blanca fue la primera en nuestro país, a lo largo de la cual sumó 22 goles y 19 asistencias en los 44 partidos que disputó (3325 minutos). Estos datos chocan con los apenas 9 goles y 5 asistencias que el jugador ha acumulado este curso, donde aún no alcanza los 2000 minutos (concretamente, 1924 distribuidos en 26 partidos).

Con la posible disputa de la final de Liga de Campeones en el horizonte y el poder ser clave en un nuevo éxito merengue, no cabe duda que estamos siendo testigos de la temporada más gris del futbolista galés desde que se enfundó por primera vez la elástica de la entidad presidida por Floretino Pérez.