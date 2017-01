El delantero del Nápoles no ha podido aprovechar la baja de Arkadiusz Milik para hacerse con la titularidad y tras el fichaje de Leonardo Pavoletti no tiene sitio en la plantilla, por lo que el club le busca una salida. Equipos interesados no faltan, pero Aurelio De Laurentiis no le dejará salir por menos de 20 M€.

Esta situación ha hecho que Manolo Gabbiadini siga en el Nápoles a falta de 6 días para el cierre del mercado. El equipo que más se ha afanado en hacerse con sus servicios ha sido en Southampton pero su oferta máxima ha sido de 16 M€ y el presidente del club italiano se niega a rebajar sus pretensiones, tal y como informa La Gazzetta dello Sport.