Álvaro Vázquez volvió a la que fue su casa el pasado verano en una potente inversión de 3 M€, avalada por Quique Sánchez Flores. Pero la realidad del delantero de Badalona no es otra que la del cuarto jugador de la plantilla con menos minutos, lo que denota que no ha gozado de las oportunidades esperadas.

Sin embargo el ex del Getafe tiene la intención de pelear por su sitio en el once, según sostiene el diario As. A su vez, el club quiere rentabilizar esa inversión, por lo que también valorarían una cesión en busca de minutos y posteriormente un traspaso o una repesca en una mejor situación del jugador, cómo ya estuvo a punto de ocurrir en enero, cuando su destino apuntaba al Deportivo de la Coruña.