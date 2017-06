Tras el incidente de hace unas horas, en el que Arda Turan habría agredido a un periodista turco, el jugador del FC Barcelona acaba de anunciar su retirada de la selección. Tras ser apartado por el seleccionador otomano, acaba de anunciar su decisión de no volver a este combinado nacional.

«Dejo la selección, no jugaré más con Turquía. Es triste, pero no me arrepiento. He jugado en todas las categorías nacionales, amo mi país, mi bandera y mi selección. He hecho muchos sacrificios, pero se acabó: me voy de la selección», afirmó el futbolista.