Tras la información publicada por The Telegraph de que el PSG iba a ofrecer 88 M€ por Alexis Sánchez, los medios han vuelto a cuestionar a Arsène Wenger, técnico del Arsenal, por la continuidad del jugador chileno.

«¿El PSG todavía está interesado en Sanchez? Hace mucho tiempo que no hablaba con Nasser Al-Khelaifi. ¿Que si espero una llamada de él? No», comentó antes de asegurar que «ellos están en Mbappé es lo que leo en los periódicos. No tengo ningún contacto con el PSG»