Uno de los nombres que han circulado por la agenda del FC Barcelona en las últimas semanas ha sido el de Christian Eriksen. El centrocampista de 25 años del Tottenham ha sonado como refuerzo para la medular azulgrana y por eso ahora el danés ha respondido a estos rumores.

«De momento, no hay nada del Barcelona. Tú puedes tener un sueño y tener la esperanza de que la oportunidad caerá. Pero si está no llega, tú no puedes decidir. Todo el mundo sueña con la oportunidad de cambiar de club. Que está oportunidad acabe en un sí o en un no, ya solo depende de ti», afirmó el jugador.