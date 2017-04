El lateral zurdo de 29 años, Dani Castellano está viviendo la mejor etapa de su carrera en la Unión Deportiva Las Palmas, rindiendo a un buen nivel en la Liga Santander. Todo ello ha despertado el interés de varios clubes, en España, como es el caso del Málaga, pero sobre todo gusta mucho en la Premier League, según la información de La Provincia.

Su contrato termina el 30 de junio y de momento no hay acercamiento de posturas con el cuadro amarillo, aunque todo puede pasar. El jugador no vería con malos ojos recalar en la liga inglesa, más desde que dejara de la do a su representante, José Manuel Espejo, optando por firmar por una agencia de representación de futbolistas, Stellar Group, una empresa que se encarga de la carrera de jugadores como Gareth Bale o Krychowiack.