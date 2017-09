«Ha sido un debut bonito, con victoria importante y un día que no olvidaré. Llegué al Real Madrid sabiendo lo que había, trabajo para tener minutos y el míster me da confianza. La verdad que me voy acoplando bien y con estos compañeros todo es más fácil, voy teniendo buenas sensaciones. Siempre jugar al lado de grandes jugadores es más fácil, tenemos que seguir ahora en esta línea hacia delante. Soy consciente de los jugadores que tengo por delante, he venido al mejor club y tengo que ir dando pasito a pasito».

Así acaba de hablar Dani Ceballos en beIN Sports sobre su debut hoy en Liga de Campeones en el Real Madrid ante el APOEL de Nicosia. El ex del Real Betis jugó en la segunda mitad, tuvo unos minutos que aprovechó bien y quiere seguir creciendo en el cuadro blanco.