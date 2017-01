El delantero rumano está realizando un buen papel en el club gallego con 6 goles y 2 asistencias en lo que llevamos de temporada y esto ha despertado el interés de la Fiorentina. El conjunto viola puede perder a Nikola Kalinic rumbo a China y están buscando un refuerzo para el mercado invernal.

Una opción que el agente de Florin Andone, Juan José Moral, ha desestimado en FirenzeViola.it: «La Fiorentina es seguramente un gran club, pero por ahora no he recibido ninguna llamada. Florin está contento en el Deportivo, donde está haciendo una buena temporada, y quiere seguir en la misma línea. He leído rumores en los diarios, se habla de la Fiorentina y también de clubes ingleses, pero no creo que Andone vaya a dejar a su equipo en enero».