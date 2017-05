Llegó Stevan Jovetic en el mes de enero al Sevilla, cedido por el Inter de Milán para mejorar el ataque, y ha sumado 6 goles en 23 encuentros. Al estar en préstamo su continuidad en la escuadra andaluza está en el aire, de manera que ahora ABC de Sevilla se ha puesto en contacto con su representante, Fali Ramadani, para hablar de su situación.

«El jugador se quiere quedar. Eso me ha dicho a mí. Pero no es un asunto que dependa de nosotros. Jovetic entiende que puede dar mucho más en el Sevilla y está ilusionado. Aunque que hay que tener en cuenta que la opción que tiene el Sevilla es hasta el 30 de mayo, es decir, tan sólo quedan unos doce días. Así se acordó en el mercado de invierno y también se arregló, a pesar de que he visto muchas cifras publicadas, que el montante de la operación fuera de trece millones. ¿Que el Sevilla podría hablar con el Inter para rebajar esa cantidad? No sé, no sé. Yo de eso no sé nada», ha afirmado el agente.

Además no ha excluido la posibilidad de que vaya a otro equipo al revelar que cuenta con otras ofertas: «A todos los que nos han preguntado le hemos dicho lo mismo. Hay muchos equipos interesados, es verdad, pero hasta el 30 de mayo es el Sevilla el que tiene la opción de quedárselo. Después, cualquier cosa podía pasar. Estos clubes están esperando a ver cómo se dan los acontecimientos».