Danny Welbeck está concentrado en acabar con buenas sensaciones la presente campaña con el Arsenal tras una lesión de rodilla que le ha tenido un periodo considerable de tiempo fuera de los terrenos de juego, lo que le ha complicado su presencia en el once inicial de los gunners.

Según explica el Daily Mail, el Galatasaray se habría puesto en contacto con el Arsenal, para hacerse con los servicios del delantero internacional inglés de 26 años. Desde el club turco estarían dispuestos a abonar los 20 M€ que pagaron al Manchester United en el verano de 2014.

El jugador estaría a la espera de la decisión final que concierne al futuro de su entrenador, Arsène Wenger, de continuar o no al frente del banquillo del Emirates Stadium, teniendo desde el club una oferta por dos años más sobre la mesa. Se comenta también que al jugador no le convence el panorama político inestable que está muy presente en Estambul, ya que los términos económicos no serían un problema para el Galatasaray.