En el FC Barcelona, según sostiene el diario Mundo Deportivo, se ha instaurado un nerviosismo general con el caso Arda Turan. El jugador turco tiene tres años más de contrato con el conjunto culé y tiene intención de quedarse. Esto no se traduce como que el Arda quiera quedarse y no valore otras opciones, sino que quiere mantener las mismas condiciones de su vínculo con la entidad catalana salvo que llegue una oferta que satisfaga sus propios intereses y no solo los del club.

Ernesto Valverde no tiene intención de contar con él de cara a la temporada que viene, buscará tener una plantilla corta con dosis de protagonismo para todos sus integrantes. Por la parte de la directiva no están contentos con la actitud y el rendimiento del otomano y les gustaría que sirviera para hacer caja, a igual que sucede con los jugadores que han regresado al Barça después de sus cesiones como Munir y Tello.