«Varios entrenadores de la Premier me llamaron. Dije que me gustaría, que si tuviera que marcharme me iría a Londres, pero no sabía qué haría el Real Madrid, sólo que me recuperarían, pero no si sería para quedarse conmigo o venderme. Hablé personalmente con Mauricio Pochettino y Antonio Conte, aunque lo normal es que los clubes llamen a mi padre o agente. El Madrid no quiso venderme, así que aquí estoy. Recuerdo hablar con mi padre entonces y que me dijera: ’Este tío va a ganar la Liga aquí’».

Estas declaraciones corresponden a Álvaro Morata, que ha hablado para el diario The Guardian acerca de su pasado verano y su futuro. El delantero del Real Madrid no ha dudado además en enviar un guiño al entrenador del Chelsea, escuadra con muchas opciones de ser su siguiente destino.

«Fue el entrenador que más apostó por mí, sin haberme tenido siquiera en su equipo. Soy muy consciente de eso: apostó por mí en la Juventus pero se fue antes de que yo llegara. Me conoce mejor de lo que yo mismo imagino, estoy seguro, y eso es importante: eso te motiva para trabajar duro. Me siento en deuda y aún no he tenido la suerte de trabajar con él. Estoy seguro de que lo haré tarde o temprano. El futuro me entusiasma, en el Madrid o donde sea. Todavía tengo que aprender y mejorar. Puedo hacer mucho, pero tengo que jugar más y con alguien que me apoye realmente. O despego o terminaré acomodándome jugando partidos de vez en cuando. Ya no soy el más joven, tengo 24 años y es el gran momento», afirmó el goleador.