Dani Alves dejará la Juventus de Turín este verano, como afirmaba hace unos días Beppe Marotta, el director general del club. Ahora el lateral de 34 años es el favorito para reforzar la banda derecha del Manchester City, y precisamente ha sido cuestionado por esa opción ahora.

En declaraciones que recoge el Daily Mirror, el carrilero se ha sincerado acerca de su futuro: «¿Que si he pedido marcharme? Eso lo dejo en manos de mis agentes y me han dicho que lo resolverán. Si me voy será sin problemas. ¿El Manchester City? Todos conocen mi admiración por Guardiola».