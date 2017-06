Jesús Vallejo es un central aragonés de 20 años que pertenece al Real Madrid desde el verano del 2015, cuando pagó 5 M€ al Real Zaragoza para hacerse con uno de los talentos defensivos españoles que más prometían en el panorama futbolístico nacional. Sin embargo el zaguero no se ha vestido todavía de blanco, y eso que hace ya dos temporadas que pertenece a la entidad. La primera se la pasó cedido en equipo del que procedía mientras que esta última ha sido en la Bundesliga, concretamente en el Eintracht de Frankfurt, donde ha terminado de desarrollarse en la élite.

Desde Concha Espina, tanto directiva cómo cuerpo técnico, creen que es el momento para que el maño se incorpore a la plantilla del primer equipo y así se hizo saber el pasado 12 de junio. Según apunta el diario As, también tienen intención de presentarlo cuanto antes en sociedad. Ello ocurrirá al terminar su participación en la Eurocopa sub’21, en dónde es pieza clave en la línea defensiva, siendo incluso nombrado ’Man of the match’ en la última victoria frente a Portugal. La fecha prevista para el acto en el Santiago Bernabéu es el lunes 3 de julio.