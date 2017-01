El Villarrreal ha confirmado dos salidas cuando resta menos de una hora para la conclusión del mercado de fichajes. La primera es la del centrocampista senegalés Alfred N’Diaye, futbolista que se marcha a la Premier League para defender los colores del Hull City como cedido después de una primera mitad de temporada en la que no había disfrutado de demasiada continuidad (13 partidos).

También se marcha cedido, en este caso al Valladolid, el joven talento argentino Cristian Espinoza. El futbolista no había sido capaz de hacerse con un hueco en el Alavés y ahora se marcha a Pucela después de no haber superado el reconocimiento médico con el Oviedo hace apenas unos días.

| We are delighted to announce the loan signing of Alfred N'Diaye from @VillarrealCF, subject to international clearance #WelcomeAlfred pic.twitter.com/OqYv0BSuIK

— Hull City (@HullCity) 31 de enero de 2017