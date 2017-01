El extremo español no cuenta para Ronald Koeman y no disputa un encuentro oficial desde hace más de un mes -el 10 de diciembre-, por lo que su salida del club de Goodison Park parece más cerca que nunca. Además, dos fichajes que están cerca de cerrarse hacen que su marcha no tarde en producirse.

Tal y como apunta la Gazzetta dello Sport, Luiz Adriano pasará este jueves la revisión médica con el Spartak de Moscú y se cerrará su traspaso. Además, el Everton está cerca de hacerse con los servicios de Ishak Belfodil. Con estos fichajes, Gerard Deulofeu vería aumentada su competencia dentro de la plantilla toffee y encontraría un hueco en la disciplina del AC Milan.