Aunque la rueda de prensa giró básicamente en torno a la posibilidad de lograr una nueva remontada en Champions League, esta vez ante la Juventus, lo cierto es que Andrés Iniesta también tuvo que despejar las preguntas relativas a su incierto futuro. El jugador ha perdido una gran cantidad de protagonismo esta campaña y no termina de vera clara la idea de ampliar su compromiso con el FC Barcelona.

«A día de hoy me pillas en frío. Mañana nos jugamos muchísimas cosas tanto a nivel individual como colectivo y no cambia nada de lo que dije hace unas semanas. Al final de temporada se valorarán muchas cosas. Mi deseo y mi ilusión no cambian. Ahora no es el momento de hablar de ello por lo que nos jugamos mañana y el domingo que viene», explicó.