El seleccionador de Gales, Chris Coleman, ha dado hoy la lista de convocados de su combinado nacional para las próximas fechas FIFA. Y el entrenador no ha dudado en mojarse con respecto a la situación y el futuro de Gareth Bale, jugador del Real Madrid, a quien no ve por ahora en otra escuadra.

«¿Dónde va uno después? No hay ningún sitio mejor. Quizá haya uno o dos clubes que se le aproximen ligeramente, pero ninguno mejor. No he hablado con Gareth sobre todos estos rumores, pero no creo que vayan a ser un problema ni para él ni para el Real Madrid. Acabó la temporada bien, levantando la Champions League, y creo que está en el mejor sitio donde podría estar», afirmó el técnico.