Jesé Rodríguez, jugador canario propiedad del PSG, cedido en la UD Las Palmas, ha hecho ver sus intenciones de cara al curso deportivo que viene en una entrevista concedida a Canarias en Hora.

«No sé que va a pasar, yo soy jugador del PSG. Ahora es pronto para hablar, pero me gustaría seguir aquí. La temporada que viene sería diferente. No es lo mismo empezar con el equipo, hacer una buena pretemporada, estoy seguro de que lo haría muchísimo mejor» explica el delantero isleño.

Además ha dejado claro que no le gustaría abandonar Gran Canaria, en dónde no ha sido su mejor temporada, otro motivo por el que quiere seguir: «No ha sido con lo esperado, venia con otro objetivo y otro pensamiento. Lo positivo es que estamos salvados, hace años luchábamos por subir a Primera, que no se olvide. Me quedo con la experiencia de jugar en casa y con las cosas buenas».