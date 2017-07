Pese a que desde su llegada a la disciplina del Bayern Múnich muchos eran los que señalaban que James Rodríguez llegaba para ocupar el puesto del internacional germano Thomas Müller, esta idea no es la que tiene Carlo Ancelotti.

Así se ha encargado de apuntarlo el propio entrenador italiano de la escuadra bávara, quien ha señalado que «Por supuesto que no hemos comprado a James para reemplazar a Müller, sino para que hiciera el equipo mejor. Si merece jugar, jugará. Si no lo merece, estará en el banquillo. Naturalmente no hay para él ninguna garantía».