Juan C. Navarro

Martín Demichelis (36 años) cuelga las botas. Tras 15 años como profesional, el zaguero argentino ha decidido poner fin a una larga carrera que arrancó en River Plate y que ha concluido en el Málaga tras un periplo que también le ha permitido vestir las elásticas de Bayern Múnich, Manchester City y Espanyol y defender en hasta 51 ocasiones los colores de la Selección de Argentina absoluta.

«Como todos bien sabemos, lamentablemente el día nos llega a todos. Lo venía meditando hace un tiempo porque siempre me preocupe muchísimo por lo que es la finalización de la carrera como futbolista profesional. Soy un agradecido a la profesión y en este caso a Málaga en particular, porque extendieron mi carrera como futbolista profesional y me dieron esas ganas que un jugador necesita para seguir teniendo el deseo de seguir siendo profesional», indicó durante su última rueda de prensa.