Mesut Özil ha confirmado su intención de renovar con el Arsenal tras la gira del equipo en Australia. «Definitivamente, mi intención es quedarme. Es un gran club y siempre he dicho que me siento muy bien en el Arsenal». Acababa contrato el año que viene, pero de esta forma deja claro que no pretende abandonar el club londinense.

También ha sido cuestionado por la posible salida de Alexis Sánchez. Sobre ese tema ha dicho que «sería muy difícil para el equipo si se marcha, porque es un jugador que siempre se entrega. Sería un revés para luchar por un título, pero al final es la decisión del jugador».