El futuro de Monchi pasa por recalar en la AS Roma. El ya exdirector deportivo del Sevilla maneja una importante oferta del cuadro italiano y, salvo sorpresa, acabará recalando en el combinado giallorosso al término del curso. «No está cerrado pero es lo que está más cercano. Si todo va por el cauce normal y nada se tuerce estaré en el Roma, pero yo nunca lo veo cerrado todo hasta que no lo vea firmado. Marcelo venía en un avión para firmar por el Sevilla y se bajó en Madrid. Por eso no quiero lanzar las campanas al vuelo hasta que todo esté atado», explicó.

Durante la entrevista concedida al diario As, el directivo dejó claro que Nadie de peso de ningún club español me ha llamado y descartó la posibilidad de reencontrarse con el técnico vasco Unai Emery en la Serie A. «He hablado con él últimamente pero no hay nada respecto a nuestro futuro juntos a medio o largo plazo. Yo lo que quiero es que siga muchos años en el PSG porque significará que le va muy bien. Era el entrenador ideal para el Sevilla y no nos fue nada mal en los tres años», indicó.