Borja Bastón acaba de convertirse en nuevo jugador del Málaga, escuadra a la que llega para ocupar el vacío dejado por Sandro Ramírez en la delantera. El goleador de 24 años aterriza cedido desde el Swansea, equipo donde la pasada temporada apenas tuvo minutos y oportunidades (1 gol en 20 partidos).

Después de haber dejado grandes actuaciones en el Eibar dos temporadas atrás, este delantero buscará una nueva oportunidad en la Liga, en este caso en las filas del equipo blanquiazul. Será una de las grandes apuestas de Míchel para poder tener un mayor potencial ofensivo el curso que viene.

We can confirm @BorjaBaston has joined @MalagaCF_en on a season-long loan.

https://t.co/BpD4n8F21P pic.twitter.com/HpN3ZJy1pz

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 4 de julio de 2017