El West Bromwich Albion acaba de certificar el fichaje de Kieran Gibbs, jugador de 27 años que llega procedente del Arsenal para mejorar la defensa de los baggies.

Este lateral izquierdo no entraba en los planes del Arsenal, que lo acaba de traspasar a cambio de 7 millones de libras (unos 7,5 M€).

