Fichado por el Chelsea en 2015 a cambio de 5 M€, el zaguero jamaicano Michael Hector no ha tenido la oportunidad de brillar con el cuadro de Londres. Así, el jugador ha defendido los colores tanto del Reading como del Eintracht de Frankfurt en calidad de cedido durante los dos últimos cursos.

Ahora, el defensa de 25 años vuelve a tomar la puerta de salida. Su destino se encontrará en la propia Inglaterra, donde el Hull City ha confirmado un acuerdo para una cesión de cara a la próxima temporada. Cabe recordar que el contrato de Hector con los blues se extiende hasta el 30 de junio de 2020.

We are delighted to announce the loan signing of Michael Hector from @PremierLeague champions @ChelseaFC #WelcomeMichael pic.twitter.com/mTthti5wh1

— Hull City (@HullCity) 27 de julio de 2017