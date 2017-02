A pesar de que el martes a medianoche cerraba el mercado invernal de fichajes, en Inglaterra siempre se pueden realizar cesiones a clubes de menor categoría y es lo que hacen muchas grandes escuadras con sus jóvenes talentos.

De este modo, el Manchester United ha enviado al prometedor Sadiq El Fitouri a las filas del Chesterfield, de manera que este libio de 22 años seguirá allí con su carrera deportiva.

All the best to Sadiq El Fitouri, who has joined Chesterfield. More: https://t.co/tyW5sXiVnQ #MUFC pic.twitter.com/B8Swg7By4O

— Manchester United (@ManUtd) 2 de febrero de 2017