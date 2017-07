El Schalke 04 sigue intentando mejorar su plantilla para la siguiente temporada, de manera que el cuadro de los mineros ha cerrado ya varios movimientos con ese fin, como es te último anunciado esta tarde.

Se trata del fichaje de Bastian Oczipka, defensa alemán de 28 años que llega procedente del Eintracht de Frankfurt. Firma hasta 2020.

BREAKING: Bastian #Oczipka has joined #Schalke from @eintracht_eng!

Welcome to the Royal Blues, Bastian! #s04 pic.twitter.com/A2aeTAZw14

