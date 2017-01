Punto y final a la posibilidad de ver al centrocampista John Obi Mikel con la elástica del Valencia. Pese al interés que había mostrado el cuadro de Mestalla en llevarse al futbolista africano, finalmente el destino del hasta ahora jugador del Chelsea se encontrará en China.

Y más concretamente en el Tianjin TEDA, conjunto que se hace con los servicios del futbolista de 29 años. De este modo, el que ha sido jugador del Chelsea durante los diez últimos años se asegura su futuro con un contrato millonario en una competición que va sumando importancia a base de fichajes de relumbrón.

John Mikel Obi has today moved to Chinese side Tianjin TEDA following 10-and-a-half years with the Blues... https://t.co/lNUKRabQTK

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 6 de enero de 2017