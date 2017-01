Hace un par de días conocíamos que Jon Toral interrumpía su cesión en el Granada para regresar al Arsenal, porque no estaba teniendo minutos y apenas había participado en 6 encuentros.

Pues bien, ahora el joven español de 21 años acaba de desembarcar en Escocia como cedido, porque se ha incorporado a las filas del Glasgow Rangers hasta final de temporada.

.@RangersFC are delighted to welcome Jon Toral on loan from @Arsenal until the end of the season: https://t.co/zyVBJrFzPZ pic.twitter.com/x1m8rr92mY

— Rangers FC (@RangersFC) 12 de enero de 2017