Pieza clave para que el Wolfburgo haya logrado seguir durante una temporada más en la Bundesliga, el delantero germano Mario Gómez seguirá defendiendo los colores de este equipo después de haber ampliado su vinculación. El nuevo contrato del futbolista incluirá además una cláusula de rescisión cifrada en 10 M€.

El agente del internacional alemán (70 partidos con su selección, 30 goles) ya había confirmado su renovación al diario Bild recientemente. Ahora ha sido el propio Wolfsburgo el que lo ha hecho oficial el acuerdo.

Top-striker @Mario_Gomez is staying with the Wolves. Mario will again be wearing the VfL Wolfsburg colours in the 2017/2018 season. pic.twitter.com/2QLnIkaWlu

— VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) 9 de junio de 2017