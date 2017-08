Consciente de que sus opciones de acumular minutos en el Bayern Múnich son muy limitadas, el portugués Renato Sanches ha decidido aceptar la propuesta que le ha hecho llegar el Swansea City, conjunto en el que jugará cedido durante la presente temporada.

El poderoso centrocampista, de apenas 20 años, confía en que el estilo de juego que se practica en la Premier League, mucho más directo y vertical, le ayude a desarrollar unas cualidades que han pasado casi desapercibidas en la Bundesliga (sólo fue titular en 6 partidos el pasado curso).

Welcome to @SwansOfficial, Renato Sanches...

The @FCBayern midfielder joins us on a season-long loan: https://t.co/kXiTpqIdgw pic.twitter.com/fLCjIfSxYL

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 31 de agosto de 2017